Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan öğretmeni arama çalışması başlatıldı

Erzurum'da Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı matematik öğretmeni Sabit B'den (39) haber alamayan yakınları, 26 Aralık'ta kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan araştırmalarda öğretmenin otomobili, Aşkale ilçesinde Karasu Nehri'ne yakın bir noktada terk edilmiş olarak bulundu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verdi.

Ekipler, nehir ve çevresindeki arama çalışmalarına yarın devam edecek.