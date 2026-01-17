Erzurum'da kereste fabrikasında patlama: 5 kişi yaralandı

Erzurum'un Yaktiye ilçesindeki Keresteciler Sitesi'nde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Erzurum’daki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi.

Patlamanın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Henüz nedeni belirlenemeyen patlama sonrası fabrikadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İlk belirlemelere göre, 5 kişinin yaralandığı olayın ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki inceleme ve müdahale çalışmaları devam ediyor.



