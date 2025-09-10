Erzurum'da kırsal mahallede çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Narman ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Kent merkezine 115, ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki kırsal Göllü Mahallesi'ndeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yanındaki evlere ve 3 noktadaki ot balyalarına sıçradı.

İhbar üzerine mahalleye Narman, Pasinler ve Oltu Belediyeleri ile kent merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası 3 ev kullanılamaz hale geldi, 1000 ot balyası da yandı.