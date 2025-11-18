Erzurum'da maden ocağında yangın çıktı: 2 işçi tedavi altında

Erzurum'da krom madeninde çıkan yangında 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Erzurum Aşkale'de yer alan bir krom madeninde gaz sıkışmasından dolayı dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Yangında, vücutlarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan işçiler Ö.M. ve H.K. Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılar, enfeksiyon riski nedeniyle yoğun bakımda tutuluyor.