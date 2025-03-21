Erzurum'da 'mart' karı; 416 yerleşim yeri yolu kapandı

ERZURUM'da mart ayında kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken, çoğu kırsal mahalle olmak üzere 416 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da çarşamba gününden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur ve karla karışık yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Erzurum kent merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sürücüler araçlarını, esnaf da dükkanlarının önünde biriken karı temizledi. Muhammet Zorlu (26), "Mart kapıdan baktırdı, kazma kürek yaktırdı. Yine mart belli etti kendini. Her taraf kar, kış kıyamet. Belki de batıda millet denize giriyor, biz burada hala montlarla geziyoruz" dedi. Diğer yandan kent genelinde çoğu kırsal mahalle olmak üzere 416 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM,(DHA)