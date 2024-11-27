Erzurum'da mesire alanında içki içen yurttaşlara toplam 2 milyon 207 bin 952 lira ceza

Erzurum'da mesire alanları ve benzeri yerlerde içki tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza kesildi.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 2 Eylül 2024 tarihli 2024/3 Valilik genel emri doğrultusunda çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, mesire alanları ve benzeri alanlarda içki tüketen 1076 kişiye, 2 milyon 207 bin 952 lira ceza yazdı.

Ekipler, saat 22.00 sonrası içki satışı yapan 10 işletmeye ayrı ayrı 341 bin 223 lira, 18 yaşından küçüklere içki sattığı tespit edilen 1 işletmeye de 400 bin lira ceza kesti.

Ayrıca maksat dışı bıçak taşıyan 66 kişiye, 135 bin 432 lira idari ceza uygulandı.