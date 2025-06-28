Erzurum'da Oltu taşı ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti. Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor" ifadesini kullandı.

Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 2 işçi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren işçilerin Tayfun Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz olduğu öğrenildi.