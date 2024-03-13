Erzurum'da otobüs minibüse çarptı: 14 yaralı

Erzurum'da halk otobüsü, minibüse çarptı. Kazada 14 yolcu yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay Demir idaresindeki 25 H 0129 plakalı halk otobüsü, aynı istikamette giden Kamil Uludağ'ın kullandığı 25 M 0017 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Araçlardaki yolculardan 14'ü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yaptı. Araçlarda sıkışan bazı yolcuları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yaralanan 14 kişi, Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.