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Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü: 3 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, 5 metre yüksekten düşen otomobildeki 7 kişiden 3'ü öldü, 4'ü yaralandı.

Güncel
  • 07.07.2024 10:23
  • Giriş: 07.07.2024 10:23
  • Güncelleme: 07.07.2024 10:26
Kaynak: DHA
Erzurum'da otomobil 5 metreden düştü: 3 ölü, 4 yaralı
Fotoğraf: DHA

Erzurum Horasan'da 5 metre yüksekten düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayda 4 kişi ise yaralandı.

Saat 06.30 sıralarında Horasan ilçe girişinde meydana gelen kazada Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya giden Furkan Uçar yönetimindeki 16 KIK 88 plakalı otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.

Çevredekiler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, 112’yi aradı.

Bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) yaşamını yitirdi,

Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) yaralandı.

Yaralılar, Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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