Erzurum'da otomobil bisiklete çarpıp kaçtı: 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Erzurum’da bisikletiyle markete giden 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen Cellat’a otomobil çarptı. Kaçan sürücü plakadan yakalanırken, ambulansta kalbi duran çocuk hastanede yeniden hayata döndürüldü. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
Erzurum’da ekmek almak için bisikletiyle markete giderken otomobilin çarptığı Abdulbaki Alperen Cellat’in (10) duran kalbi, hastanede yeniden çalıştırıldı.
Kaza yerinden kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ise kaza yerinde düşen plakadan tespit edilerek yakalandı.
Kaza dün akşam saatleri sıralarında Palandöken ilçesi Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi.
Ekmek almak için bisikletiyle evden ayrılan Abdulbaki Alperen Cellat’a 100’üncü yıl caddesi üzerinde C.B. idaresindeki 25 AEA 761 plakalı otomobil çarptı.
Devrilen bisikletten yola düşüp metrelerce savrulan çocuk yaralanırken, otomobil sürücüsü ile araçla birlikte kaza yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Alperen, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
YOLDA KALBİ DURDU
Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Alperen Cellat’ın ambulansta kalbi durdu.
Sağlık personelinin müdahale ettiği çocuk, kısa sürede ulaştırıldığı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü.
Cellat, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek Çocuk Cerrahi Yoğun bakımında tedaviye alındı.
PLAKA KAZA YERİNDE DÜŞTÜ
Alperen’in bisikleti ve ayakkabılarının kaldığı kaza yerinde polis inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çocuğa çarpan otomobilin plakasının düştüğü belirlendi.
Rabia Ana Mahallesi’nde tespit edilen aracın sürücü C.B. ve 2 arkadaşı gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.