Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Çöğender Mahallesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters döndü, otomobil şarampole devrildi.
Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.