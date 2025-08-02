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Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 23:30
  • Giriş: 02.08.2025 23:30
  • Güncelleme: 02.08.2025 23:30
Kaynak: AA
Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Erzurum'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Y.U. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Çöğender Mahallesi mevkisinde E.Ö. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilerek ters döndü, otomobil şarampole devrildi.

Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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