Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 12.09.2025 12:41
  • Giriş: 12.09.2025 12:41
  • Güncelleme: 12.09.2025 12:41
Kaynak: AA
Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Nurettin K. idaresindeki 35 AU 6198 plakalı otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Livaneli'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Livaneli'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Emine K, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol