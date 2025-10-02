Erzurum'da park halindeki araçta hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'da park halindeki panelvanda hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Koramiral Caddesi'nde park halinde olan 34 NH 5602 plakalı panelvanda Orhan Korkmaz'ın (41) hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, panelvan araçta inceleme yaptı.