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Erzurum'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Erzurum'da kebap salonunun çatısında çıkan yangın, ekiplerce söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 20.06.2024 18:33
  • Giriş: 20.06.2024 18:33
  • Güncelleme: 20.06.2024 18:33
Kaynak: AA
Erzurum'da restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Sümer Sokağı'nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki kebap salonun çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri, güvenlik önlemi alarak tedbir amacıyla bir süre binanın gazını kesti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısında hasar oluştu.

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