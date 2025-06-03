Erzurum'da sağanak; cadde ve alt geçitler göle döndü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da öğleden sonra kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçitler suyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı ve iş yerlerinin tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Güne güneşli bir havayla başlayan Erzurum'da öğleden sonra önce dolu ardından sağanak yağış başladı. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde caddeler göle döndü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Başta kentin en işlek bölgesi Cumhuriyet Caddesi olmak üzere önemli noktalarda trafik durma noktasına geldi. Suyla dolan bazı alt geçitler, trafiğe kapatıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altları, duraklar ve iş yerlerinin tentelerinin altına girerek korunmaya çalıştı. (DHA)

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