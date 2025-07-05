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Erzurum'da sağanak etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 05.07.2025 11:46
  • Giriş: 05.07.2025 11:46
  • Güncelleme: 05.07.2025 11:46
Kaynak: AA
Erzurum'da sağanak etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece hava sıcaklığının 10 derece kaydedildiği kentte, sabah saatlerinde şiddetli sağanak etkili oldu.

Sağanak nedeniyle cadde ve yolların yanı sıra alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış, Erzincan ve çevresinde ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

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