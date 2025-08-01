Erzurum'da şarampole devrilen tırın İranlı sürücüsü öldü
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde şarampole devrilen tırın İran uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
İran uyruklu Behnam Darvıshmohammadı (37) idaresindeki 90 AL 717 plakalı cam yüklü tır, Değirmenlidere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Sürüklenerek arazide ters dönen tırın kasasındaki camlar etrafa dağıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.