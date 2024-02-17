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Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 20:18
  • Giriş: 17.02.2024 20:18
  • Güncelleme: 17.02.2024 20:18
Kaynak: AA
Erzurum'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Muratpaşa Mahallesi 2.Vaniefendi Sokak'ta B.D. (15) ile B.S. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.D, pompalı tüfekle bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

B.D, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli B.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

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