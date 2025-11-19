Erzurum'da sis etkisini sürdürüyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da sisli hava etkisini sürdürüyor. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, buz ve don olaylarına dikkat edilmesi konusunda uyardı. Sis altındaki kent, havadan dronla görüntülendi.

Kentte yağışın ardından hava sıcaklığı, sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Soğukla birlikte kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Salı gecesi başlayan sis etkisini bugün de sürdürdü. Şehir merkezinde gece etkili olan sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle yüksek kesimdeki yerleşim yerlerinde görüş mesafesi 10 metrenin de altına düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceğini belirtti. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini belirten Meteoroloji, rüzgarın güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiğini bildirdi.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sis altındaki kenti dronla havadan görüntüledi. Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler, kent merkezi ve Aziziye Tabyaları ile atlama kulelerinin görüntüleri ilgi gördü.

KIŞ MEVSİMİ TRAFİK TEDBİRLERİ

Bu arada kış mevsiminde alınacak tedbirler de belirlendi. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapılan 'Kış mevsimi trafik tedbirleri' hakkındaki koordinasyon toplantısında bu yıl kış sezonunda uygulanması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

Ağır kış koşulları nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda iller arasında koordinasyonun Valilikler aracılığıyla sağlanarak il/ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların kara yoluna çıkışlarına müsaade edilmemesi, kara yolu elverişli hale gelinceye kadar güzergahı kullanacak taşıtların uygun yerlerde bekletilmesi, kara yollarında mevsim şartları nedeniyle mahsur kalan sürücü ve yolculara yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardımın ulaştırılması, ihtiyaç halinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesislerden faydalanmalarının sağlanması, şehir içi ve şehirler arası kara yollarının trafiğe kapanması veya trafiğin yoğunlaşması halinde taşıt trafiğinin önceden belirlenen 'alternatif güzergahlara' yönlendirilmesi, sis, yanal rüzgar, kar sürgünü, gizli buzlanma ve benzeri olumsuzlukların yaşandığı kesimlere gelinmeden önce megafonla veya LED ekranlı panel cihazı bulunan ekip otolarıyla sürücülerin, görüş mesafesinin azaldığı, takip mesafesini artırmaları, şerit izleme kurallarına uymaları, sis farlarını kullanmaları, yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve gündüzleri de yakını gösteren ışıklarını yakmaları hususlarında uyarılması, mevsimsel şartlara uygun olarak kara yolu üzeri ve çevresinde bulunan yatay ve düşey trafik işaretlemelerinin kontrol edilerek eksikliklerin giderilmesi, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan taşıtlarda 15 Kasım ile takip eden yılın 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulması konusunda gerekli denetimlerin yapılması, özellikle şehirler arası yolcu otobüslerinin terminal çıkışında kontrol edilmesi, otoyollar başta olmak üzere kara yollarında karla mücadele çalışmalarında ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak yolların açık bulundurulması amacıyla her türlü tedbirin alınması, kapanan yolların trafiğe derhal açılması amacıyla kurtarıcı/çekicilerin güzergahta uygun yerlerde hazır bulundurulması ve art niyetli kişilerin sürücülerden fahiş fiyat talep etmelerini önleyecek tedbirlerin alınması, kış turizminin gerçekleştirildiği turizm bölgelerine (kayak merkezleri gibi) diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı dikkate alınarak bu güzergahlarda ek trafik tedbirlerinin alınması, trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla halkın toplu taşıma vasıtalarını kullanmalarının teşvik edilmesi." (DHA)

FOTOĞRAFLI