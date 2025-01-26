Erzurum'da soğuk hava etkili oluyor

Erzurum'da, sis ve soğuk etkili olurken, kent merkezindeki ağaçlar kırağı, iş yeri ve araçların camları da buz tuttu.

Bazı araç sahipleri otomobillerini battaniye ile sararak önlem aldı.

Dün gece hava sıcaklığının kent merkezinde eksi 13,6 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, en soğuk yerleşim yeri ise eksi 19,5 ile Karayazı ilçesi oldu.

Soğuk havanın yanı sıra sisin de etkili olduğu kentte ağaçlar kırağı, çeşme, iş yeri ve otomobillerin camları ise buz tuttu.

Bazı kişiler, araçlarının üzerine battaniye ve branda örterek önlem aldı.

Hayvanseverler ise kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Kentte sabah iş yerine gitmek isteyen araç sahipleri, ellerine kazıyıcı alıp otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı.

Ekmek almak için dışarı çıkan Nejat Yılmaz, "Soğuklardan çektiğimi bir Allah bilir. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 18-20 derece oluyor. İnsanın bile dayanamadığı bugünlerde vatandaşlar, aracı donmasın diye battaniye ile sararak önlem alıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)