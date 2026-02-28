Erzurum'da soğuk hava, Kars ve Ardahan'da kar etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da soğuk hava, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı 62 santimetre ölçüldü, son 24 saatte metrekareye 7,7 kilogram yağış düştü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü şehirde, kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Yoğun kar altında kalan Erzurum'da, park ve bahçeler ile bazı araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı evlerin çatılarında yoğun kar kütleleri birikti, buz sarkıtları oluştu.

Bazı cadde ve sokaklarda ulaşım sağlanamazken, kaldırımlarda yürüme yolları bulunamıyor. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapmaya devam ediyor.

- Kars

Kars'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de yoğunluğunu artırdı.

Yoğun kar nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar beyaz örtüyle kaplandı, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken, Kars Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Bu arada yoğun yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla sarıçam ormanları, bitkiler, araçlar beyaza büründü.

Vatandaşlar evlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Akyaka ilçesinde de kar etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar kütlelerini temizliyor.

- Ardahan

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 64 santimetreyi buldu.

Yağışla birlikte yol, kaldırımlar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Şehri çevre kentlere bağlayan kara yolları ve köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.