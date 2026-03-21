Erzurum'da sokakta erkek cesedi bulundu

Erzurum'da bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Yurttaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerinde inceleme yaptı.

  • 21.03.2026 08:03
  • Giriş: 21.03.2026 08:03
  • Güncelleme: 21.03.2026 08:05
Kaynak: AA
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta bir erkek, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, yatan kişinin boğazının kesildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerinde incelemede bulundu.

