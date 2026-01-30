Erzurum'da şüpheli ölüm: 3'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi
Erzurum'da evinin 3üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Erzurum'da 3'üncü kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.
İddiaya göre Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan 45 yaşındaki Ülkühan A, cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.
Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.