Erzurum'da şüpheli ölüm: Cami önünde başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Erzurum'da 32 yaşındaki Alihan Bülbül, cami önünde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde iki farklı silaha ait boş kovanlar bulan polis inceleme başlattı.

Olay dün akşam saatleri sıralarında Yakutiye ilçesinde meydana geldi.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sek edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin yanında bir de tabanca bulunduğu görüldü.

Polisin kimlik tespiti için yaptığı çalışmanın ardından cansız bedenin 32 yaşındaki Alihan Bülbül'e ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Bülbül’ün cenazesinin yakınında iki farklı silaha ait 4 kovan bulundu.

Bülbül’ün cansız bedeni nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.