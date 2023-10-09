Erzurum'da takla atan kamyonet duvara çarptı: 1'i ağır 7 yaralı

Erzurum'da, işçileri taşıyan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki bir binanın duvarına çarparak durdu. Kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İtfaiye erlerinden biri , "Elimi bırakmayın" diyen bir yaralıya, "Bendesin sen bende" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzurum'un Dutçu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Doğalgaz dağıtım şirketinde çalışan 7 işçi, hafta tatili dönüşü, Halil İbrahim Dündar yönetimindeki 34 FY 5190 plakalı kamyonetle Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Erzurum'a doğru yola çıktı.

Kamyonet, Erzurum'a girişte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atıp yol kenarındaki tek katlı binanın duvarına çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonetin arkasındaki koltukta oturan 4 yaralı işçi, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından çıkarılıp yol kenarına alındı. Araçta sıkışan ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan sürücü ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla diğer yaralılarla birlikte Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarma anında itfaiye ekiplerinin ellerini sıkıca tutan bir yaralı, "Elimi bırakmayın" dedi. Bir itfaiye eri ise, yaralıya , "Bendesin sen bende" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yaralılara sık sık, "Merak etmeyin, sakin olun” dedi Hastaneye kaldırılan yaralılardan Doğukan Azizoğlu'nun durumunun ağır, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.