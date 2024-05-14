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Erzurum'da TIR ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erzurum'da TIR ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 14.05.2024 12:07
  • Giriş: 14.05.2024 12:07
  • Güncelleme: 14.05.2024 12:07
Kaynak: AA
Erzurum'da TIR ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Ömer D. idaresindeki 25 LD 877 plakalı TIR, Kuzey Çevre Yolu Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü'nün kullandığı 25 AZ 961 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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