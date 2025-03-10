Erzurum'da tıra arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'da kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Pasinler ilçe çıkışında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bir tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan ve ağır yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sisin etkili olduğu gözlendi.