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Erzurum'da tıra arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 15:40
  • Giriş: 10.03.2025 15:40
  • Güncelleme: 10.03.2025 15:40
Kaynak: AA
Erzurum'da tıra arkadan çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Pasinler ilçe çıkışında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan ve ağır yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği bölgede yoğun sisin etkili olduğu gözlendi.

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