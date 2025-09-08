Erzurum'da toprak evin damı çöktü: 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprak evin damının çökmesi sonucu 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıktı, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6 yaşındaki Kerimhan Kara ve 11 yaşındaki Sudenaz Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan enkaz altından çıkarılan 4 kişi de yaralandı.