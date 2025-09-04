Erzurum'da trafik kazası: Kazada değil, kavgada yaralandılar

Erzurum'da maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Kent merkezi Yoncalık Karayolları Kavşağı'nda İ.K. idaresindeki 06 CCA 708 plakalı hafif ticari araç ile M.Ç. idaresindeki 25 ADN 267 plakalı asansörlü nakliye kamyonu çarpıştı.

Kazanın ardından tartışan sürücüler yakınlarını olay yerine çağırdı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, M.G, Y.B. ile diğer aracın sürücüsü ve akrabaları C.Ç, O.Ç, B.Ç, Ş.Ç. sopalı, yumruklu kavga etti.

Kavgada M.G, O.Ç. ve Ş.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlanan kavgada yaralananlar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, tarafları karakola götürdü.

Kazada hasar alan araçlar da çekici yardımıyla otoparka çekildi.