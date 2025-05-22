Erzurum'da uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonda, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ve 1,08 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan yakalanan ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.