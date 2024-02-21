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Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 21.02.2024 14:36
  • Giriş: 21.02.2024 14:36
  • Güncelleme: 21.02.2024 14:36
Kaynak: AA
Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışması yaptı.

"Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen sokak satıcılarından T.A, E.D, Z.U, O.P, M.T, A.T, K.K, E.O, S.E, M.H.K. ve M.S.V'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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