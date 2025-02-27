Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Horasan, Karayazı ve Palandöken ilçelerindeki çeşitli adreslere uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü ve 10 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.