Erzurum'da yağmur, kar ve sis; görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, yerini zaman zaman kara bıraktı. Özellikle Palandöken'de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 3 metreye kadar düştü.

Erzurum'da gece etkili olan yağmur, bugün öğle saatlerinde zaman zaman kara dönüştü. Kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki 3 bin 176 metre yüksekliğindeki Palandöken Kayak Merkezi'nde de sis etkili oldu. Görüş mesafesi zaman zaman 3 metreye kadar düştü. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, yoğun sisin olduğu Palandöken'de LGS kampına giren öğrenciler kötü hava koşullarına aldırmadan etkinlik düzenleyip, eğlendi. Öğrencilerden İpek Sefiloğlu, "Palandöken'de 3 günlük eğitimin ardından bugün düzenlenen eğlenceye katıldık. Çok güzel geçti. Fakat buradaki yoğun sis bize Karadeniz'i hatırlattı. Palandöken'i hiç böyle sisli görmemiştik" dedi. (DHA)

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