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Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Erzurum'da, yalnız yaşayan 75 yaşındaki Rahime Aksakal evinde ölü bulundu.

Güncel
  • 21.11.2024 16:28
  • Giriş: 21.11.2024 16:28
  • Güncelleme: 21.11.2024 16:30
Kaynak: AA
Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Erzurum'da yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Murat Paşa Mahallesi Aydın Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katında yalnız yaşayan Rahime Aksakal'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, Aksakal'ı yatağında hareketsiz buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aksakal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aksakal'ın cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

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