Erzurum'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Erzurum'da 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Erzurum'da Rabiana Mahallesi Kırmacı Değirmi Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Muharrem Sağın'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Sağın'ı odada hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sağın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Sağın'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.