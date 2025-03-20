Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Rabiana Mahallesi'ndeki tarihi Erzurum Evleri'nde Mevlüt M. (20), Emirhan Ş. (22), Kubilay Y. (33) ve Emrah K. (29) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Sopa, sandalye ve küreklerin de kullanıldığı kavgada, Kubilay Y, Emrah K, Mevlüt M. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgaya karışanlar ve yaralılar, sağlık ekiplerince önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan olaya karışanların çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.