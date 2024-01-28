Erzurum'da yerleşim yerine inen kurt yiyecek ararken görüntülendi

Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurt, yerleşim yerinde görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar ve dondurucu soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

Gece yiyecek ararken Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi'ne kadar inen kurt, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre çöp konteyneri etrafında ve mahallede dolaşan kurt, daha sonra gözden kayboldu.