Erzurum'da yılbaşında 3 bin 485 kolluk kuvveti görev yapacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 3 bin 485 personelin görev başında olacağını söyledi.

Vali Çiftçi, beraberinde İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Rıza Gündoğdu ile Çat Polis Uygulama Noktası'nda denetimde bulundu.

Çiftçi, şunları söyledi: "İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan da ricamız ve istirhamımız, bu alınan tedbirin ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek, huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarıdır. 2024'ü geride bırakıp 2025'e girmeye hazırlandığımız bugünlerde temennimiz, 2025'in ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olması, 2024'te yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması, Filistin'de, Lübnan'da, Suriye'de, Doğu Türkistan'da yaşanan insanlık dramının geride kalması, tüm mazlumların ve mağdurların felaha ermesi, yine 2025 Avrupa Kış Sporları ve 2025 Turizm başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum."