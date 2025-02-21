Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 37 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada 37 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA
Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 37 kişi yaralandı.
62 yaşındaki sürücü Gültekin Yolcu'nun kullandığı ve Ağrı'dan Erzurum istikametine giden yolcu otobüsü, gece saatlerinde Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde bariyere çarptı.
Yoldan çıkıp araziye devrilen otobüsün sürücüsü ile 36 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.
Öte yandan kazanın meydana geldiği bölgede, kar ve buzlanmanın etkili olduğu öğrenildi.