Erzurum'da zincirleme kaza: 1'i çocuk 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 yolcu otobüsü ve 2 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Hacı Hamza Mahallesi mevkisinde kayarak yola paralel duran M.S.K'nin kullandığı tıra arkadan gelen T.U. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.

Seyir halindeyken kazayı fark edip yol kenarında duran A.T. yönetimindeki İran plakalı tıra da F.K'nin kullandığı yolcu otobüsü vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüslerde bulunan H.B, Z.S, C.K, E.B. ve A.A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAZAYA KARIŞAN TIRA ÇARPTI

Bir süre sonra yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç, kazaya karışan İran plakalı tıra çarptı.

İtfaiye ekipleri, 56 yaşındaki Gülay Soydemir, 4 yaşındaki Enis Kemal Ayran, N.Ç, T.S, T.A. ve A.Ç'yi sıkıştıkları hafif ticari araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, Ayran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, hastaneye kaldırılan yaralılardan Soydemir de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.