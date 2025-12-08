Erzurum'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZURUM (AA) - Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A yönetimindeki 72-BB-455 Azerbaycan plakalı hafif ticari araç, C.Ç. idaresindeki 25 DK 644 otomobil ve O.G'nin kullandığı 25 LS 021 otomobil, Erzurum-Ağrı kara yolu girişindeki kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik polisleri yolda önlem aldı.
Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.