Erzurum'daki Güven Asfalt tesislerinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum’da Pasinler yolu üzerinde bulunan asfalt üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde 1 kişinin hayatını kabettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Tesislerde incelemelerin devam ettiği belirtildi.