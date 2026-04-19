Erzurum FK yeniden Süper Lig’de

1. Lig’in 36. haftasında lider Erzurum FK, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-beyazlı ekip, Amed SK’nın Bandırmaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasıyla birlikte bitime iki hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Erzurum temsilcisi, son olarak 2020-2021 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig’e 5 yıl aranın ardından geri döndü.

79 PUAN TOPLADILAR

“Dadaşlar” lakaplı ekip, ligde 36 maç sonunda 24 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 79 puan topladı. Rakip fileleri 80 kez havalandıran Erzurum FK, kalesinde ise 25 gol gördü.

Öte yandan ligin alt sıralarında da son düşen takım netleşti. Serik Spor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor’un ardından Trendyol 1. Lig’den düşen son ekip oldu.