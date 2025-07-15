Erzurum göç vermeye devam ediyor

Türkiye’de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Erzurum’da net göç hızı-15.9 oldu.

Ülkemizde 2008 yılında %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2024 yılında %3,13 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de 2024 yılında 2 milyon 682 bin 673 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,6’sını erkekler, %52,4’ünü ise kadınlar oluşturdu. En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu. Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında; İstanbul 395 bin 485 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 202 bin 402 kişi ile Ankara ve 117 bin 889 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 570 kişi ile Ardahan, 5 bin 644 kişi ile Bayburt ve 6 bin 739 kişi ile Tunceli oldu.

745 bin 5 nüfusa sahip olan Erzurum’un aldığı göç 22 bin 614 olurken verdiği göç 34 bin 522 olarak gerçekleşti. Net göç rakamı -11 bin 908 oldu. Böylece net göç hızı -15.9 şeklinde hesaplandı.