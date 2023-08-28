Erzurum için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü içlerinde Erzurum’un olduğu iller için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yarın Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevresinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım çarpması, ulaşımda aksamalar olabileceğini ifade eden meteoroloji uzmanları, “29.08.2023 Salı günü bölgemizin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.