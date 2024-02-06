Erzurum ile Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Ajans Haberleri 06.02.2024 10:41 Giriş: 06.02.2024 10:41

Güncelleme: 06.02.2024 10:41 Kaynak: AA

A- A A+

Erzurum ile Ardahan'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kent merkezi ve yüksek kesimlere gece saatlerinde aralıklarla kar yağdı. Bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Kentte, soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. Ardahan Ardahan'da ise kar yağışı etkili oluyor. Gece başlayan yoğun kar ile kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışının şehirdeki etkisi sürüyor.