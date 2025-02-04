ERZURUM -Karda rafting

ERZURUM Valiliği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü, nehirlerde yapılan raftingi Palandöken'in karlı dağlarına taşıdı. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımdaki acemi pistinde bu yıl birincisi düzenlenen, 'Geleneksel Macera Team Kurumlar Arası Bot Rafting Yarışması’na Vali Mustafa Çiftçi de katıldı. Kask takan ve küreklerini ellerine alan sporcular, bu defa kar üzerinde adrenalin yaşadı. Vali Çiftçi'nin de sporcu olarak yer aldığı yarışmaya 19 kurum katıldı. Kayakçıların çekildiği akşam saatlerinde ışıklandırılmış pistte düzenlenen yarışma, heyecanlı anlara sahne oldu. Termometrelerin eksi 14 dereceyi gösterdiği Palandöken'de yarışma sırasında üşüyenler, semaverde demlenen çayı içerek ısınmaya çalıştı. Yarışta birinci olmak için kıyasıya mücadele veren sporcular, zaman zaman iteleyerek botlarına hız vermeye çalıştı. Yarışmada 450 metrelik parkurda birinciliği 0,53 saniye ile Aile ve sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, ikinciliği 0,56 saniye ile Orman Bölge Müdürlüğü ve üçüncülüğü de 1 dakika 50 saniye ile Karayolları Bölge Müdürlüğü ekibi kazandı.

Palandöken'in, dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Lokman Toptaş, "Erzurum Palandöken'de sadece kayak, snowboard, buz tırmanışı değil de motor sporlarının ve kar raftinginin yapılmış olduğunu da göstermiş olduk. Adrenalin ve heyecanı çok yüksek atmosferi bir başka olan Palandöken'de kar raftingi yaptık. Bu organizasyonu önümüzdeki günlerde yeniden yapacağız. İsteyenler herkes katılabilir" diye konuştu.

Bu heyecanı sporcularla birlikte yaşayan Vali Mustafa Çiftçi, "Bugün kar raftingi etkinliği ile bir araya geldik. Etkinliğe 19 kurum katıldı. Valilik olarak yarışmada ilk biz kaydık. Nefes nefese ve kıran kırana bir mücadele olacağını tahmin ediyordum. 2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edilen Erzurum'da sadece klasik kış sporları yapılmıyor. Palandöken kayak merkezinde kayak, kayaklı koşu, kayakla atlama, kar voleybolu, kar bisikleti, buz hokeyi, buz pateni ve körling gibi sporların dışında bugün yaptığımız gibi kar raftingi, kızak, atlı kızak gibi sporlar da yapılıyor. Dolayısıyla bu sene Avrupa Kış Sporları Başkenti Erzurum'a bütün kış sporlar tutkunlarını bekliyoruz" dedi. (DHA)

Haber - Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)