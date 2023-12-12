Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve sis etkili oldu

Ajans Haberleri 12.12.2023 11:52 Giriş: 12.12.2023 11:52

Güncelleme: 12.12.2023 11:53 Kaynak: AA

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Erzurum, Kars ile Ardahan'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Erzurum'da, etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerini beyaza bürüdü. Kars'ta da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, kent merkezini beyaza bürürken, Kars Kalesi ile tarihi yapılar karla kaplandı. Etkili olan sis nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte gece etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.