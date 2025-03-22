Erzurum, Kars ve Ardahan'da 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı nedeniyle 276 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da dün aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışıyla 206 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka ilçesinde 10, Arpaçay ilçesinde ise 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar yağışı da etkisini sürdürüyor.

Ardahan'da da kar yağışı nedeniyle 41 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.