Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Gün içinde Erzurum'da tipi şeklinde etkili olan kar, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezinde etkisini sürdüren kar nedeniyle araç ve ağaçların üzeri beyaza büründü.

Hızlı şekilde yağan kar nedeniyle vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti.

Şenkaya ilçesinde de soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

İlçenin Değirmenlidere Mahallesi ve ormanlık alan beyaza büründü.

- Kars

Kars'ta da aniden etkili olan kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kent merkezini etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Aniden bastıran kar yağışıyla birlikte ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Handere köyü beyaza büründü.

Tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. Acısu Bölgesi'ndeki Sarıçam Ormanları'nda açan çiğdem çiçekleri karla kaplandı, angıtlar karlı arazide yiyecek aradı.

Vatandaşlardan Alper Yıldırım AA muhabirine, "Baharı bekliyorduk, kış geri geldi. Bizlerde şaşırdık, kar yağışının keyfini çıkaralım dedik." dedi.

- Ardahan

Ardahan'ın Göle ilçesinde de kar etkili oldu.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.